Ракеты "Фламинго" поразили завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, где производят вооружение для армии РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о пораженном объекте?

По словам главы государства, это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности - элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям.

"Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Благодарю воинов наших Сил обороны за точность", - уточнил Зеленский.

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"Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, - это законная цель для наших дальнобойных санкций... География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конечном итоге наступил достойный мир. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, которые обеспечивают нашу дальнобойность. Слава Украине!" - резюмирует он.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что ракеты "Фламинго" нанесли удар по оборонному заводу в Волгограде.

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