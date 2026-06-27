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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Ракеты "Фламинго" поразили завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, где производят вооружение для армии РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о пораженном объекте?

По словам главы государства, это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности - элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям.

"Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Благодарю воинов наших Сил обороны за точность", - уточнил Зеленский.

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"Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, - это законная цель для наших дальнобойных санкций... География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конечном итоге наступил достойный мир. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, которые обеспечивают нашу дальнобойность. Слава Украине!" - резюмирует он. 

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что ракеты "Фламинго" нанесли удар по оборонному заводу в Волгограде.

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Автор: 

Волгоград (82) Зеленский Владимир (24659) ракета Фламинго (26)
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Топ комментарии
+15
Президент працює на пів ставки як прес-секретар у ФП.
Коли там "Лютий" влучить, чи "Нептун", то президенту те нецікаво.
"Фламінга" наше все.
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27.06.2026 11:51 Ответить
+9
https://t.me/voynareal/139021 🚀 «Е*аааать, вот это движуха нах*й, гдееее ПВО»: сьогодні «Фламінго» рознесли завод «Титан-Баррикади» у Волгограді, де виробляли пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М» та стратегічних ядерних комплексів «Тополь-М», «Ярс» та «Орєшнік»
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27.06.2026 11:00 Ответить
+9
а їх і було 2, а списали,як 5 ракет. нічого особистого,просто бізнес....
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27.06.2026 11:12 Ответить

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