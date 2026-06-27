Ракети "Фламінго" уразили завод "Титан-Барикади" у Волгограді, де виготовляють озброєння для армії РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про уражений об'єкт відомо?

За словами глави держави, це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях.

"Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність", - уточнив Зеленський.

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"Кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, - це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій...Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність. Слава Україні!", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ракети "Фламінго" вдарили по оборонному заводу у Волгограді.

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