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Новости Операция США против Ирана Закрытие Ираном Ормузского пролива
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США нанесли удары по иранским объектам в ответ на новую атаку Ирана на танкер

США атаковали военную инфраструктуру Ирана после удара по танкеру

В ночь на 28 июня Вооруженные силы США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Операция стала ответом на атаку Ирана на танкер под флагом Панамы, который проходил вблизи Ормузского пролива.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM), сообщает Цензор.НЕТ.

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Иран снова атаковал танкер 

"После вчерашних ударов США, которые стали ответом на иранскую атаку на гражданское судно M/V Ever Lovely, Ирану была предоставлена возможность соблюдать соглашение о прекращении огня. Однако Тегеран решил этого не делать: сегодня в 4:30 утра по восточному времени (ET) иранские силы запустили ударный беспилотник, который поразил танкер M/T Kiku", - говорится в сообщении.

Танкер под флагом Панамы, проходивший недалеко от Ормузского пролива, перевозил более двух миллионов баррелей сырой нефти.

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Ответ США

Сообщается, что в ответ на продолжающуюся агрессию Ирана против гражданского судоходства Силы CENTCOM нанесли удары по иранским целям. Под ударом оказались:

  • объекты военной разведывательной инфраструктуры;
  • системы связи;
  • позиции ПВО;
  • склады беспилотников;
  • технические средства и возможности для минно-заградительных работ.

В CENTCOM добавили, что проход гражданских судов через Ормузский пролив продолжается.

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Что предшествовало?

Напомним, что в пятницу, 26 июня, военные США нанесли удары по иранским военным объектам. Удары стали ответом на вчерашнюю атаку Ирана на коммерческое судно, проходившее через Ормузский пролив.

После ударов США по иранским военным объектам, которые стали ответом на обстрел Ираном торгового судна в Ормузском проливе, Тегеран атаковал Бахрейн с помощью беспилотников.

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Автор: 

Иран (3029) США (29639) Ормузский пролив (175)
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Топ комментарии
+14
Ми підписали чудову угоду...
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28.06.2026 01:36 Ответить
+7
"Давай по новой ... все х..ня" (с) 🤔
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28.06.2026 01:41 Ответить
+5
Треба країнам Перської затоки не чекати стабільності в регіоні, поки в Ірані буде КВІР цього не буде, вони будуть тепер Ормузом шантажувати всіх і вся за будь-якої нагоди, бо руде чмо показало, що це працює і так можна. Розбудовуйте інфраструктуру в обхід протоки.
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28.06.2026 04:18 Ответить

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