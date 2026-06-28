США завдали ударів по іранських об’єктах у відповідь на нову атаку Ірану по танкеру

У ніч на 28 червня Збройні сили США завдали ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки. Операція стала відповіддю на атаку Ірану проти танкеру під прапором Панами, який проходив поблизу Ормузької протоки.

Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США (CENTCOM), інформує Цензор.НЕТ.

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Іран знову атакував танкер

"Після вчорашніх ударів США, які стали відповіддю на іранську атаку на цивільне судно M/V Ever Lovely, Ірану надали можливість дотримуватися угоди про припинення вогню. Проте Тегеран вирішив цього не робити: сьогодні о 4:30 ранку за східним часом (ET) іранські сили запустили ударний безпілотник, який влучив у танкер M/T Kiku", - сказано в повідомленні.

Танкер під прапором Панами, що проходив неподалік Ормузької протоки, перевозив понад два мільйони барелів сирої нафти.

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Відповідь США

Повідомляється, що у відповідь на тривалу агресію Ірану проти цивільного судноплавства Сили CENTCOM завдали ударів по іранських цілях. Під ударом опинилися:

об'єкти військової розвідувальної інфраструктури;

системи зв'язку;

позиції ППО;

склади безпілотників;

технічні засоби та можливості для мінно-загороджувальних робіт.

У CENTCOM додали, що прохід цивільних суден через Ормузьку протоку триває.

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Що передувало?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 червня, військові США завдали ударів по іранських військових об’єктах. Удари стали відповіддю на вчорашню атаку Ірану на комерційне судно, яке проходило через Ормузьку протоку.

Після ударів США по іранських військових об’єктах, які стали відповіддю на обстріл Іраном торговельного судна в Ормузькій протоці, Тегеран атакував безпілотниками Бахрейн.

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