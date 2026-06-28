Рашисты атаковали дронами предприятие в Полтавском районе: обошлось без пострадавших
Сегодня, 28 июня 2026 года, днём враг с помощью БПЛА атаковал одно из предприятий в Полтавском районе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о последствиях атаки?
По данным ОГА, на данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало. Информация уточняется.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Запорожью: погиб человек, уже 11 раненых, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии.
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