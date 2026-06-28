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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Рашисты атаковали дронами предприятие в Полтавском районе: обошлось без пострадавших

Шахед над Полтавской областью

Сегодня, 28 июня 2026 года, днём враг с помощью БПЛА атаковал одно из предприятий в Полтавском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о последствиях атаки?

По данным ОГА, на данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Запорожью: погиб человек, уже 11 раненых, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтавском районе в результате атаки БПЛА повреждены дома, амбулатория и ЛЭП, есть двое пострадавших, — ОВА

Автор: 

обстрел (33391) Шахед (2288) Полтавская область (1440) Полтавский район (134)
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