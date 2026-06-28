Рашисты атаковали дронами предприятие в Полтавском районе: обошлось без пострадавших

Сегодня, 28 июня 2026 года, днём враг с помощью БПЛА атаковал одно из предприятий в Полтавском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о последствиях атаки?

По данным ОГА, на данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Читайте также: Россия атаковала Полтаву и Кременчуг ночью 26 июня

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Запорожью: погиб человек, уже 11 раненых, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтавском районе в результате атаки БПЛА повреждены дома, амбулатория и ЛЭП, есть двое пострадавших, — ОВА