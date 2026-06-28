Рашисти атакували дронами підприємство у Полтавському районі: минулося без постраждалих
Сьогодні, 28 червня 2026 року, вдень ворог за допомогою БпЛА атакував одне з підприємств у Полтавському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Що про наслідки атаки відомо?
За даними ОВА, на даний час звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог ударив по Запоріжжю: загинула людина, вже 11 поранених, 5-річний хлопчик у важкому стані.
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