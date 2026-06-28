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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Рашисти атакували дронами підприємство у Полтавському районі: минулося без постраждалих

Шахед над Полтавщиною

Сьогодні, 28 червня 2026 року, вдень ворог за допомогою БпЛА атакував одне з підприємств у Полтавському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про наслідки атаки відомо?

За даними ОВА, на даний час звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється.

Також читайте: Росія атакувала Полтаву і Кременчук уночі 26 червня

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог ударив по Запоріжжю: загинула людина, вже 11 поранених, 5-річний хлопчик у важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих, - ОВА

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обстріл (34744) Шахед (2298) Полтавська область (1416) Полтавський район (136)
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