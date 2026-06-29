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Новости Заявления Путина об Украине
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Переговоры с Украиной можно провести в Минске, - Путин

Путин назвал город, где может провести переговоры с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин считает, что украинско-российские переговоры можно провести в Минске.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Уверен, если дело когда-нибудь дойдет до переговоров, можно использовать также белорусские возможности. Знаю позицию Александра Григорьевича (Лукашенко. - Ред.), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", - сказал он.

Кремлевский лидер напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были подписаны и "минские соглашения".

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Что этому предшествовало?

  • Ранее российский диктатор заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной на основе "стамбульских договоренностей".
  • Также он сказал, что Россия будет добиваться "денацификации" Украины, но дипломатическим путем.

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Топ комментарии
+33
Переговори з Україною можна провести у Гаазі
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29.06.2026 10:03 Ответить
+17
А може в Гаазі?
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29.06.2026 10:03 Ответить
+14
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29.06.2026 10:04 Ответить

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