Переговоры с Украиной можно провести в Минске, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин считает, что украинско-российские переговоры можно провести в Минске.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Уверен, если дело когда-нибудь дойдет до переговоров, можно использовать также белорусские возможности. Знаю позицию Александра Григорьевича (Лукашенко. - Ред.), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", - сказал он.

Кремлевский лидер напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были подписаны и "минские соглашения".

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Что этому предшествовало?

Ранее российский диктатор заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной на основе "стамбульских договоренностей".

Также он сказал, что Россия будет добиваться "денацификации" Украины, но дипломатическим путем.

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