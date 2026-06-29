Переговоры с Украиной можно провести в Минске, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин считает, что украинско-российские переговоры можно провести в Минске.
Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистов, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Уверен, если дело когда-нибудь дойдет до переговоров, можно использовать также белорусские возможности. Знаю позицию Александра Григорьевича (Лукашенко. - Ред.), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", - сказал он.
Кремлевский лидер напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были подписаны и "минские соглашения".
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