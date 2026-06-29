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Переговори з Україною можна провести у Мінську, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що українсько-російські переговори можна провести у Мінську.
Про це він заявив в інтерв'ю одному з російських пропагандистів, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Впевнений, якщо справа колись дійде до переговорів, можна використати також білоруські можливості. Знаю позицію Олександра Григоровича (Лукашенка. - Ред.), він готовий всіляко підтримувати все, що спрямоване на вирішення спірних питань мирними засобами", - сказав він.
Кремлівський правитель нагадав, що російсько-українські переговори 2022 року розпочиналися саме у Мінську. Там же було підписано й "мінські угоди".
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