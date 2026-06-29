НАБУ задержало "слугу народа" Кузьминых по делу о взятке: его уже доставили в изолятор

Задержан действующий народный депутат Украины, который обвиняется в получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

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О ком идет речь?

Фамилию нардепа НАБУ не называет, однако из материалов дела известно, что речь идет о "слуге народа" Сергее Кузьминых. Ему инкриминируют получение взятки в размере 558 тыс. грн, и именно он не являлся на заседания Печерского райсуда в Киеве.

Как отмечается, задержание было произведено детективами НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда в связи с систематической неявкой обвиняемого на судебные заседания.



Последняя такая неявка произошла из-за командировки обвиняемого в Королевство Испания.

Депутат уже находится в изоляторе

В настоящее время лицо доставлено в изолятор временного содержания.

Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения альтернативы в виде залога назначено на 29 июня 2026 года на 11 часов 00 минут.

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Детали дела

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Эта сумма составляла 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного коммунальным предприятием — больницей в городе Житомире — с частным предприятием. Средства предназначались для оказания влияния на должностных лиц больницы с целью признания этого предприятия победителем публичных закупок.

Кроме того, обвиняемый гарантировал, что в будущем за "откат в 30 процентов", используя свое влияние, обеспечит финансирование и реализацию еще двух договоров — на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования — на общую сумму более 38 млн грн.

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Обвинительный акт направлен в суд еще в 2022 году. Несмотря на это, в течение почти четырех лет обвиняемый неоднократно не являлся на судебные заседания.

В частности, он не явился на судебные заседания 29 октября 2025 года, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года. За две из этих неявки суд применил к обвиняемому денежное взыскание — постановлениями от 24 ноября 2025 года и от 27 апреля 2026 года. Отдельные неявки обвиняемый обосновывал зарубежными служебными командировками, которые совпадали по времени с назначенными судебными заседаниями.



НАБУ подчеркивает, что систематическое уклонение обвиняемого от участия в судебном разбирательстве создало реальную угрозу затягивания производства.

НАБУ подчеркивает, что систематическое уклонение обвиняемого от участия в судебном разбирательстве создало реальную угрозу затягивания производства. Меры обеспечения и меры пресечения инициированы прокурором САП с целью недопущения дальнейшего уклонения обвиняемого от суда и обеспечения завершения судебного разбирательства в разумные сроки.

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Подробнее о деле Сергея Кузьминых

28 января 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. Однако на месте совершения преступления народного депутата не смогли задержать из-за "депутатского иммунитета", поскольку подозрение генеральный прокурор подписал лишь 31 января.

К тому времени Кузьминых через адвоката сообщил, что находится в больнице, однако отказался уточнять, в какой именно. НАБУ было вынуждено объявить его в розыск, после чего он сам явился в НАБУ, где и был задержан.

Из-за действий народного депутата и его адвоката избрание ему меры пресечения затянулось до конца мая. В конце концов ВАКС отпустил Кузьминых под залог в размере около 50 тыс. грн.

15 июля 2022 года прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства и предоставили материалы стороне защиты для ознакомления.

23 сентября 2022 года обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. Во время вручения обвинительного акта народному депутату тот выбросил документы из окна автомобиля.

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