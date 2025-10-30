"Слуга народа" Кузьминых в очередной раз не явился в Печерский суд по делу о его полумиллионной взятке, - Шабунин

Нардеп от партии "Слуги народа" Сергей Кузьминых, которому инкриминируют получение взятки в размере 558 тыс. грн., не пришел на заседание Печерского райсуда в Киеве.

Об этом глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Кузьминых игнорирует заседания

"Депутат Зеленского - Кузьминых - в очередной раз не явился в суд, где слушается дело о его полумиллионной взятке. "Слуга" постоянно игнорирует судебные заседания, потому что то болеет, то в командировке, то комитет важный", - отметил он.

Рассмотрение дела Шабунина

"Это очень мило, потому что, например, я по несколько раз в неделю по ночам езжу в Печерский суд со службы на… Купянском направлении. Для понимания, мне только в одну сторону – полтысячи километров. Кузьминых же в суд – 10 минут на авто.

И, поверьте, что в отличие от "слуги народа", если бы я пропустил хотя бы одно заседание, то уже заехал бы в СИЗО... Но разве какой-то там закон парит Печерский "суд" или ГБР/прокуратуру Зеленского?", - добавил глава ЦПК.

28 января 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили народного депутата при получении взятки в размере 558 тыс. грн. Однако на месте совершения преступления нардепа не смогли задержать из-за "депутатского иммунитета", поскольку подозрение генпрокурор подписал только 31 января.

В то время Кузьминых через адвоката сообщил, что находится в больнице, однако отказался уточнять, в какой именно. НАБУ вынуждено было объявить его в розыск, после чего он сам пришел в НАБУ, где и был задержан.

Из-за действий нардепа и его адвоката избрание ему меры пресечения затянулось до конца мая. В конце концов, ВАКС отпустил Кузьминых под залог в размере около 50 тыс. грн.

15 июля 2022 года прокуроры САП и детективами НАБУ завершили досудебное расследование по уголовному производству и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

23 сентября 2022 года обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. При вручении обвинительного акта нардепу тот выбросил документы из окна автомобиля.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Шабунину продлили меру пресечения до 2 ноября.

