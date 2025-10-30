"Слуга народу" Кузьміних вкотре не з’явився до Печерського суду у справі про його півмільйонний хабар, - Шабунін
Нардеп від партії "Слуги народу" Сергій Кузьміних, якому інкримінують одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн, не прийшов на засідання Печерського райсуду в Києві.
Про це голова ЦПК Віталій Шабунін повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Кузьміних ігнорує засідання
"Депутат Зеленського – Кузьміних – вкотре не зʼявився до суду, де слухається справа про його півмільйонний хабар. "Слуга" постійно ігнорує судові засідання, бо то хворіє, то у відрядженні, то комітет важливий", - зауважив він.
Розгляд справи Шабуніна
"Це дуже мило, бо, наприклад, я по кілька разів на тиждень ночами їжджу в Печерський суд зі служби на … Купʼянському напрямку. Для розуміння, мені лише в один бік – півтисячі кілометрів. Кузьміних же до суду – 10 хвилин на авто.
І, повірте, що на відміну від "слуги народу", якби я пропустив хоча б одне засідання, то б вже заїхав у СІЗО... Але ж хіба якийсь там закон парить Печерський "суд" чи ДБР/прокуратуру Зеленського?", - додав голова ЦПК.
Більше про Сергія Кузьміних
- 28 січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вчинення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.
- На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що перебуває в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.
- Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного заходу затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн.
- 15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.
- 23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.
Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.
