"Слуга народу" Кузьміних вкотре не з’явився до Печерського суду у справі про його півмільйонний хабар, - Шабунін

Нардеп від партії "Слуги народу" Сергій Кузьміних, якому інкримінують одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн, не прийшов на засідання Печерського райсуду в Києві.

Про це голова ЦПК Віталій Шабунін повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Кузьміних ігнорує засідання

"Депутат Зеленського – Кузьміних – вкотре не зʼявився до суду, де слухається справа про його півмільйонний хабар. "Слуга" постійно ігнорує судові засідання, бо то хворіє, то у відрядженні, то комітет важливий", - зауважив він.

Розгляд справи Шабуніна

"Це дуже мило, бо, наприклад, я по кілька разів на тиждень ночами їжджу в Печерський суд зі служби на … Купʼянському напрямку. Для розуміння, мені лише в один бік – півтисячі кілометрів. Кузьміних же до суду – 10 хвилин на авто.

І, повірте, що на відміну від "слуги народу", якби я пропустив хоча б одне засідання, то б вже заїхав у СІЗО... Але ж хіба якийсь там закон парить Печерський "суд" чи ДБР/прокуратуру Зеленського?", - додав голова ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шабунін: Мені б повідомили про підозру у держзраді, якби вдалося ліквідувати НАБУ та САП

Більше про Сергія Кузьміних

28 січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вчинення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що перебуває в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.

Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного заходу затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн.

15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після початку перевірок податкова донарахувала 234 млн грн податків у фармацевтичному секторі

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі