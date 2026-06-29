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Новини Справа Сергія Кузьміних
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НАБУ затримало "слугу народу" Кузьміних у справі про хабар: його вже доставили до ізолятора

Сергій Кузьміних

Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Про кого йдеться?

Прізвища нардепа НАБУ не називає, втім із матеріалів справи відомо, що йдеться про слугу народу" Сергія Кузьміних. Йому інкримінують одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн і саме він не з'являвся на засідання Печерського райсуду в Києві.

Як зазначається, затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання.

Остання така неявка відбулась через відрядження обвинуваченого до Королівства Іспанія.

Нардеп уже в ізоляторі 

Наразі особу доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня 2026 року на 11 годину 00 хвилин.

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Деталі справи

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством - лікарнею в місті Житомирі - з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за "відкат у 30 відсотків", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів - на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання - на загальну суму понад 38 млн грн.

  • Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
  • Обвинувальний акт скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся у судові засідання.
  • Зокрема, він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення - ухвалами від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

    НАБУ наголошує, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження.
  • Захід забезпечення та запобіжний захід ініційовано прокурором САП з метою недопущення подальшого ухилення обвинуваченого від суду та забезпечення завершення судового розгляду в розумні строки.

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Більше про справу Сергія Кузьміних

  • 28 січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вчинення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.
  • На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що перебуває в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.
  • Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного заходу затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн.
  • 15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.
  • 23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.

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Автор: 

НАБУ (5753) Кузьміних Сергій (51)
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Топ коментарі
+19
спортивна риболовля,зловили-випустили. а по справедливості всю цю зелену шоблу давно треба було б на кічу відправити
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29.06.2026 10:25 Відповісти
+13
Він не винен. Його обрав мудрий нарід і він чесно служив цьому мудрому наріду. Ви тільки подивится яке у нього світле та чесне обличчя, мов у янгола, як і у всіз інших Слуг *****, пардон Народа.
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29.06.2026 10:28 Відповісти
+10
Що не "слуга", то й паскудна тварь.... По всіх помийках збирали цю погань.... А лохторат залишав мізки вдома або за порогами виборчих дільниць. 🤢
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29.06.2026 10:34 Відповісти

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