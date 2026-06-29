НАБУ затримало "слугу народу" Кузьміних у справі про хабар: його вже доставили до ізолятора

Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Про кого йдеться?

Прізвища нардепа НАБУ не називає, втім із матеріалів справи відомо, що йдеться про слугу народу" Сергія Кузьміних. Йому інкримінують одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн і саме він не з'являвся на засідання Печерського райсуду в Києві.

Як зазначається, затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання.



Остання така неявка відбулась через відрядження обвинуваченого до Королівства Іспанія.

Нардеп уже в ізоляторі

Наразі особу доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня 2026 року на 11 годину 00 хвилин.

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Деталі справи

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством - лікарнею в місті Житомирі - з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за "відкат у 30 відсотків", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів - на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання - на загальну суму понад 38 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Обвинувальний акт скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся у судові засідання.

Зокрема, він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення - ухвалами від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.



НАБУ наголошує, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження.

НАБУ наголошує, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження. Захід забезпечення та запобіжний захід ініційовано прокурором САП з метою недопущення подальшого ухилення обвинуваченого від суду та забезпечення завершення судового розгляду в розумні строки.

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Більше про справу Сергія Кузьміних

28 січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вчинення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що перебуває в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.

Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного заходу затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн.

15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.

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