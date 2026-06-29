РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10476 посетителей онлайн
Новости Подозрение Скороход
875 4

"Продажа" санкций СНБО: расследование по делу народного депутата Скороход завершено, - НАБУ

Дело Анны Скороход: НАБУ и САП завершили расследование

НАБУ и САП завершили расследование по делу народного депутата Анны Скороход, возглавившей преступную группу, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать введение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении компании конкурента.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Деньги обещали передать членам Совета национальной безопасности и обороны Украины в качестве платы за санкционное решение. Для маскировки сделки и гарантии расчета представителю компании сказали написать расписку о якобы заимствовании средств.

После получения 125 тысяч долларов "заказчика" заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. На самом же деле деньги остались у злоумышленников, ведь они не смогли найти человека, который бы согласился совершить незаконные действия", - рассказали в НАБУ.

В декабре 2025 года народному депутату и её сообщникам сообщили о подозрениях.

Дело народного депутата Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи народному депутату и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать введение санкций СНБО в отношении компании конкурента.
  • 7 декабря соучастнику Скороход по этому делу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн.
  • 8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде залога в размере 1,514 млн грн.
  • Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен.

Автор: 

НАБУ (4857) Скороход Анна (67)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 