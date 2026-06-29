"Продажа" санкций СНБО: расследование по делу народного депутата Скороход завершено, - НАБУ
НАБУ и САП завершили расследование по делу народного депутата Анны Скороход, возглавившей преступную группу, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать введение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении компании конкурента.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Деньги обещали передать членам Совета национальной безопасности и обороны Украины в качестве платы за санкционное решение. Для маскировки сделки и гарантии расчета представителю компании сказали написать расписку о якобы заимствовании средств.
После получения 125 тысяч долларов "заказчика" заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. На самом же деле деньги остались у злоумышленников, ведь они не смогли найти человека, который бы согласился совершить незаконные действия", - рассказали в НАБУ.
В декабре 2025 года народному депутату и её сообщникам сообщили о подозрениях.
Дело народного депутата Скороход
- Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи народному депутату и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
- На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать введение санкций СНБО в отношении компании конкурента.
- 7 декабря соучастнику Скороход по этому делу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн.
- 8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде залога в размере 1,514 млн грн.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен.
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