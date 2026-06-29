"Продажа" санкций СНБО: расследование по делу народного депутата Скороход завершено, - НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование по делу народного депутата Анны Скороход, возглавившей преступную группу, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать введение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении компании конкурента.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Деньги обещали передать членам Совета национальной безопасности и обороны Украины в качестве платы за санкционное решение. Для маскировки сделки и гарантии расчета представителю компании сказали написать расписку о якобы заимствовании средств.

После получения 125 тысяч долларов "заказчика" заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. На самом же деле деньги остались у злоумышленников, ведь они не смогли найти человека, который бы согласился совершить незаконные действия", - рассказали в НАБУ.

В декабре 2025 года народному депутату и её сообщникам сообщили о подозрениях.

Дело народного депутата Скороход