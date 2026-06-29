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Новини Підозра Скороход
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"Продаж" санкцій РНБО: розслідування у справі нардепки Скороход завершено, - НАБУ

Справа Анни Скороход: НАБУ та САП завершили розслідування

НАБУ та САП завершили розслідування у справі нардепки Анни Скороход, яка очолила злочинну групу, що пропонувала бізнесмену за $250 тисяч організувати запровадження санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Гроші обіцяли передати членам Ради національної безпеки і оборони України як плату за санкційне рішення. Для маскування оборудки та гарантії розрахунку представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів.

Після одержання $125 тисяч "замовника" запевнили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Насправді ж гроші залишилися у зловмисників, адже вони не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії", - розповіли у НАБУ.

У грудні 2025 року нардепці та її спільникам повідомили про підозри.

Справа нардепки Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
  • 7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
  • 8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.
  • Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Автор: 

НАБУ (5753) Скороход Анна (69)
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