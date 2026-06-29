"Продаж" санкцій РНБО: розслідування у справі нардепки Скороход завершено, - НАБУ

НАБУ та САП завершили розслідування у справі нардепки Анни Скороход, яка очолила злочинну групу, що пропонувала бізнесмену за $250 тисяч організувати запровадження санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Гроші обіцяли передати членам Ради національної безпеки і оборони України як плату за санкційне рішення. Для маскування оборудки та гарантії розрахунку представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів.

Після одержання $125 тисяч "замовника" запевнили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Насправді ж гроші залишилися у зловмисників, адже вони не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії", - розповіли у НАБУ.

У грудні 2025 року нардепці та її спільникам повідомили про підозри.

Справа нардепки Скороход