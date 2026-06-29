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Новости Дело Сергея Кузьминых
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ВАКС избирает меру пресечения для "слуги народа" Кузьминых

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения для народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Прокурор САП Корзун просит избрать Кузьминых меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Читайте: "Слуга народа" Кузьминых в очередной раз не явился в Печерский суд по делу о его полумиллионной взятке, - Шабунин

Подробнее о деле Сергея Кузьминых

  • 28 января 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата при получении взятки в размере 558 тыс. грн. Однако на месте совершения преступления народного депутата не смогли задержать из-за "депутатского иммунитета", поскольку подозрение генеральный прокурор подписал лишь 31 января.
  • К тому времени Кузьминых через адвоката сообщил, что находится в больнице, однако отказался уточнять, в какой именно. НАБУ было вынуждено объявить его в розыск, после чего он сам явился в НАБУ, где и был задержан.
  • Из-за действий народного депутата и его адвоката избрание ему меры пресечения затянулось до конца мая. В конце концов ВАКС отпустил Кузьминых под залог в размере около 50 тыс. грн.
  • 15 июля 2022 года прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства и предоставили материалы стороне защиты для ознакомления.
  • 23 сентября 2022 года обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. Во время вручения обвинительного акта народному депутату тот выбросил документы из окна автомобиля.
  • 29 июня НАБУ сообщило о задержании Кузьминых.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1437) мера пресечения (650) Кузьминых Сергей (39)
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Топ комментарии
+5
Знову представник політичної партії Зеленського? Та де ж вони там беруться, бо що не справа - то крадій і корупціонер звідти, але нарід продовжує ненавидіти Порошенка. Йому набрехали ще у 2019 році з телеканалу "1+1", який налужить Коломойському і родині медведчуків.
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29.06.2026 13:40 Ответить
+4
Понабирали ********* у слуги урода.
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29.06.2026 13:44 Ответить
+3
А що так з ВАКС?
Саме ВАКС які має здобутки?
Назвіть скільки справ закінчились вироками цим МАРОДЕРАМ? Кого з них вакс не відпустив під заставу, а потім поступово не зменшував їм заставу?
Кого васк посадив у в'язницю?!
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29.06.2026 13:56 Ответить

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