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ВАКС избирает меру пресечения для "слуги народа" Кузьминых
Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения для народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования в Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Прокурор САП Корзун просит избрать Кузьминых меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.
Подробнее о деле Сергея Кузьминых
- 28 января 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата при получении взятки в размере 558 тыс. грн. Однако на месте совершения преступления народного депутата не смогли задержать из-за "депутатского иммунитета", поскольку подозрение генеральный прокурор подписал лишь 31 января.
- К тому времени Кузьминых через адвоката сообщил, что находится в больнице, однако отказался уточнять, в какой именно. НАБУ было вынуждено объявить его в розыск, после чего он сам явился в НАБУ, где и был задержан.
- Из-за действий народного депутата и его адвоката избрание ему меры пресечения затянулось до конца мая. В конце концов ВАКС отпустил Кузьминых под залог в размере около 50 тыс. грн.
- 15 июля 2022 года прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства и предоставили материалы стороне защиты для ознакомления.
- 23 сентября 2022 года обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. Во время вручения обвинительного акта народному депутату тот выбросил документы из окна автомобиля.
- 29 июня НАБУ сообщило о задержании Кузьминых.
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Саме ВАКС які має здобутки?
Назвіть скільки справ закінчились вироками цим МАРОДЕРАМ? Кого з них вакс не відпустив під заставу, а потім поступово не зменшував їм заставу?
Кого васк посадив у в'язницю?!