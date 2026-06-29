ВАКС избирает меру пресечения для "слуги народа" Кузьминых

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения для народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Прокурор САП Корзун просит избрать Кузьминых меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

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Подробнее о деле Сергея Кузьминых

28 января 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата при получении взятки в размере 558 тыс. грн. Однако на месте совершения преступления народного депутата не смогли задержать из-за "депутатского иммунитета", поскольку подозрение генеральный прокурор подписал лишь 31 января.

К тому времени Кузьминых через адвоката сообщил, что находится в больнице, однако отказался уточнять, в какой именно. НАБУ было вынуждено объявить его в розыск, после чего он сам явился в НАБУ, где и был задержан.

Из-за действий народного депутата и его адвоката избрание ему меры пресечения затянулось до конца мая. В конце концов ВАКС отпустил Кузьминых под залог в размере около 50 тыс. грн.

15 июля 2022 года прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства и предоставили материалы стороне защиты для ознакомления.

23 сентября 2022 года обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. Во время вручения обвинительного акта народному депутату тот выбросил документы из окна автомобиля.

29 июня НАБУ сообщило о задержании Кузьминых.

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