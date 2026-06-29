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Новини Справа Сергія Кузьміних
2 202 20

"Слугу народу" Кузьміних відправили під цілодобовий домашній арешт. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепу "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Прокурор САП Корзун просить обрати Кузьміних запобіжний захід у виді тримання під вартою без застави.

Адвокат Кузьміних каже, що те, що написано в обвинувальному акті, "не відповідає тому, що було насправді".

Що вирішив суд?

Клопотання прокурора про звернення застави у дохід держави та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.

"Звернути в дохід держави заставу у розмірі 49 620 грн", - зазначила суддя.

Водночас Кузьміних не взяли під варту.

Його відправили під цілодобовий домашній арешт. 

Читайте: "Слуга народу" Кузьміних вкотре не з’явився до Печерського суду у справі про його півмільйонний хабар, - Шабунін

Більше про справу Сергія Кузьміних

  • 28 січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вчинення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.
  • На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що перебуває в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.
  • Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного заходу затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн.
  • 15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.
  • 23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.
  • 29 червня НАБУ повідомило про затримання Кузьміних.

Також читайте: Справа "слуги народу" Кузьміних: НАБУ і САП завершили розслідування

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2229) запобіжний захід (679) Кузьміних Сергій (51)
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Топ коментарі
+9
Знову представник політичної партії Зеленського? Та де ж вони там беруться, бо що не справа - то крадій і корупціонер звідти, але нарід продовжує ненавидіти Порошенка. Йому набрехали ще у 2019 році з телеканалу "1+1", який налужить Коломойському і родині медведчуків.
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29.06.2026 13:40 Відповісти
+6
Понабирали ********* у слуги урода.
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29.06.2026 13:44 Відповісти
+5
А що так з ВАКС?
Саме ВАКС які має здобутки?
Назвіть скільки справ закінчились вироками цим МАРОДЕРАМ? Кого з них вакс не відпустив під заставу, а потім поступово не зменшував їм заставу?
Кого васк посадив у в'язницю?!
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29.06.2026 13:56 Відповісти

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