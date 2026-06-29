"Слугу народу" Кузьміних відправили під цілодобовий домашній арешт. ВIДЕО
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепу "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Прокурор САП Корзун просить обрати Кузьміних запобіжний захід у виді тримання під вартою без застави.
Адвокат Кузьміних каже, що те, що написано в обвинувальному акті, "не відповідає тому, що було насправді".
Що вирішив суд?
Клопотання прокурора про звернення застави у дохід держави та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.
"Звернути в дохід держави заставу у розмірі 49 620 грн", - зазначила суддя.
Водночас Кузьміних не взяли під варту.
Його відправили під цілодобовий домашній арешт.
Більше про справу Сергія Кузьміних
- 28 січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вчинення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.
- На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що перебуває в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.
- Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного заходу затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн.
- 15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.
- 23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.
- 29 червня НАБУ повідомило про затримання Кузьміних.
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Саме ВАКС які має здобутки?
Назвіть скільки справ закінчились вироками цим МАРОДЕРАМ? Кого з них вакс не відпустив під заставу, а потім поступово не зменшував їм заставу?
Кого васк посадив у в'язницю?!