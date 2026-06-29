"Слугу народу" Кузьміних відправили під цілодобовий домашній арешт. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепу "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Прокурор САП Корзун просить обрати Кузьміних запобіжний захід у виді тримання під вартою без застави.

Адвокат Кузьміних каже, що те, що написано в обвинувальному акті, "не відповідає тому, що було насправді".

Що вирішив суд?

Клопотання прокурора про звернення застави у дохід держави та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.

"Звернути в дохід держави заставу у розмірі 49 620 грн", - зазначила суддя.

Водночас Кузьміних не взяли під варту.

Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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28 січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вчинення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що перебуває в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.

Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного заходу затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн.

15 липня 2022 року прокурори САП та детективами НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

23 вересня 2022 року обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Під час вручення обвинувального акту нардепу, той викинув документи з вікна автомобіля.

29 червня НАБУ повідомило про затримання Кузьміних.

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