"История крымских татар" впервые будет издана на украинском языке, - телеканал ATR
Телеканал ATR при поддержке Украинского культурного фонда реализует культурно-просветительский проект, посвященный истории крымскотатарского народа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы проекта.
На украинский язык будет переведен фундаментальный труд
Проект предусматривает продолжение перевода на украинский язык четырехтомного труда историка, исследователя Крыма и общественного деятеля Валерия Возгрина "История крымских татар", создание документального фильма об авторе и запуск цикла телевизионных программ.
Труд Возгрина является одним из самых основательных исследований истории Крыма и крымскотатарского народа. Он охватывает период от древнейших времен до середины ХХ века и основан на архивных материалах, исторических документах и научных источниках.
Перевод книги на украинский язык начали ещё в 2021 году с создания аудиокниги "Миры. Народы. История крымских татар". В рамках нового проекта продолжается подготовка второго тома. Кураторами перевода являются Вера и Ирина Правило при участии команды ОО "Конгресс активистов культуры".
ATR покажет документальный фильм и цикл передач
Помимо издания книги, проект предусматривает создание документального фильма о Валерии Возгрине и его научном наследии.
Также телеканал ATR запускает цикл из пяти телевизионных программ, посвященных истории Крыма, крымскотатарского народа и значению труда Возгрина для украинского общества.
Премьера первого выпуска, посвященного "Истории крымских татар" и ее автору, состоится 29 июня в 20:00 в эфире телеканала ATR.
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