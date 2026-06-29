"История крымских татар" впервые будет издана на украинском языке, - телеканал ATR

Телеканал ATR при поддержке Украинского культурного фонда реализует культурно-просветительский проект, посвященный истории крымскотатарского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы проекта.

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На украинский язык будет переведен фундаментальный труд

Проект предусматривает продолжение перевода на украинский язык четырехтомного труда историка, исследователя Крыма и общественного деятеля Валерия Возгрина "История крымских татар", создание документального фильма об авторе и запуск цикла телевизионных программ.

Труд Возгрина является одним из самых основательных исследований истории Крыма и крымскотатарского народа. Он охватывает период от древнейших времен до середины ХХ века и основан на архивных материалах, исторических документах и научных источниках.

Перевод книги на украинский язык начали ещё в 2021 году с создания аудиокниги "Миры. Народы. История крымских татар". В рамках нового проекта продолжается подготовка второго тома. Кураторами перевода являются Вера и Ирина Правило при участии команды ОО "Конгресс активистов культуры".

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ATR покажет документальный фильм и цикл передач

Помимо издания книги, проект предусматривает создание документального фильма о Валерии Возгрине и его научном наследии.

Также телеканал ATR запускает цикл из пяти телевизионных программ, посвященных истории Крыма, крымскотатарского народа и значению труда Возгрина для украинского общества.

Премьера первого выпуска, посвященного "Истории крымских татар" и ее автору, состоится 29 июня в 20:00 в эфире телеканала ATR.

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