"Історію кримських татар" вперше видадуть українською мовою, - телеканал ATR

Телеканал ATR за підтримки Українського культурного фонду реалізує культурно-просвітницький проєкт, присвячений історії кримськотатарського народу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують організатори проєкту.

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Українською перекладуть фундаментальну працю

Проєкт передбачає продовження перекладу українською мовою чотиритомної праці історика, дослідника Криму та громадського діяча Валерія Возгріна "Історія кримських татар", створення документального фільму про автора та запуск циклу телевізійних програм.

Праця Возгріна є одним із найґрунтовніших досліджень історії Криму та кримськотатарського народу. Вона охоплює період від найдавніших часів до середини ХХ століття та ґрунтується на архівних матеріалах, історичних документах і наукових джерелах.

Переклад книги українською мовою розпочали ще у 2021 році зі створення аудіокниги "Світи. Народи. Історія кримських татар". У межах нового проєкту триває підготовка другого тому. Кураторами перекладу є Віра та Ірина Правило за участю команди ГО "Конгрес активістів культури".

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ATR покаже документальний фільм і цикл програм

Окрім видання книги, проєкт передбачає створення документального фільму про Валерія Возгріна та його наукову спадщину.

Також телеканал ATR запускає цикл із п'яти телевізійних програм, присвячених історії Криму, кримськотатарського народу та значенню праці Возгріна для українського суспільства.

Прем'єра першого випуску, присвяченого "Історії кримських татар" та її автору, відбудеться 29 червня о 20:00 в ефірі телеканалу ATR.

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