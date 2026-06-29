Незаконное обогащение на 13 млн грн: НАБУ завершило расследование в отношении нардепа Качного

Антикоррупционные органы завершили расследование дела о незаконном обогащении народного депутата на 13 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о народном депутате от ОПЗЖ Александре Качном.

"По данным следствия, в течение 2020-2021 годов подозреваемый приобрел в собственность активы на общую сумму почти 13 млн грн, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов.

На эти средства чиновник приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря (село Коблево), а также купил квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м. Причем только на разработку дизайна и ремонт апартаментов народный избранник потратил более 5,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

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Что этому предшествовало?

В марте 2024 года в расследовании Bihus.Info говорилось о том, что 87-летняя теща Качного в 2022 году подарила дочери 6,5 миллиона гривен, но не смогла вспомнить, каким бизнесом занималась ее семья.

В апреле 2026 года парламентарию сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

Позже ВАКС избрал Качному меру пресеченияв виде залога в размере 3 миллионов гривен.

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