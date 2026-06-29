Незаконне збагачення на 13 млн грн: НАБУ завершило розслідування щодо нардепа Качного
Антикорупційні органи завершили розслідування незаконного збагачення нардепа на 13 млн грн.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про народного депутата від ОПЗЖ Олександра Качного.
"За даними слідства, протягом 2020–2021 років підозрюваний набув у власність активи на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів.
На ці кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м. Причому тільки на розробку дизайну та ремонт апартаментів народний обранець витратив понад 5,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У березні 2024 року в розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що 87-річна теща Качного у 2022 році подарувала доньці 6.5 мільйонів гривень, але не змогла згадати яким бізнесом займалася її родина.
- У квітні 2026 року парламентарю повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України.
- Пізніше ВАКС обрав запобіжний захід Качному у вигляді застави в 3 мільйони гривень.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль