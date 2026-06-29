На фронте зафиксировано 63 боевых столкновения, наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 63 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, где зафиксировано 18 попыток врага продвинуться.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 29 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рогизное, Волфино, Будки.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения с противником, все четыре атаки продолжаются и в эти минуты. В то же время оккупанты совершили 31 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону. Пять атак отбиты в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Охримовка, Синельниково, Волчанские Хутора и в направлении Шевьяковки и Хатнего. Два боевых столкновения продолжаются.

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Штурмов не зафиксировано

По данным Генштаба, на Купянском, Краматорском, Александровском, Приднепровском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Лимана, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили четырнадцать вражеских атак вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка, Рай-Александровка.

На Константиновском направлении наши защитники отразили одиннадцать атак вблизи Иванополя и в направлении Константиновки, Николайполя, одна атака продолжается до сих пор.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Сергиевка, Удачное, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Ганновка, Шевченко, Белицкое, Беляковка, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили двенадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Чаривное, Привольное, Гуляйпольское и в сторону Ровно, Верхней Терсы, Цветково, Новоселовки. Три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

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