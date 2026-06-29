На фронті зафіксовано 63 боєзіткнення, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 63 рази атакував позиції Сил оборони. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, де зафіксовано 18 спроб ворога просунутися.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 29 червня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рогізне, Волфине, Будки.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення з противником, усі чотири атаки тривають і в ці хвилини. Водночас окупанти здійснили 31 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону. П'ять атак відбито в районах населених пунктів Лиман, Стариця, Охрімівка, Синельникове, Вовчанські Хутори та в напрямку Шев'яківки та Хатнього. Два боєзіткнення тривають.

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Штурмів не зафіксовано

За даними Генштабу, на Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотирнадцять ворожих атак поблизу Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали одинадцять атак поблизу Іванопілля та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, одна атака досі триває.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Біляківка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дванадцять ворожих атак у районах населених пунктів Чарівне Привільне, Гуляйпільське та в бік Рівного, Верхньої Терси, Цвіткового, Новоселівки. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Білогір'я.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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