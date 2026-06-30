Бывшего главу Минкульта Карандеева поместили под ночной домашний арест

Суд избрал меру пресечения в отношении бывшего и.о. министра культуры Ростислава Карандеева по делу о содействии незаконному пересечению государственной границы.

Об этом "Суспільному" сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что из-за музыкальных гастролей как схемы выезда за границу экс-главе Минкульта сообщили о подозрении. Цензор.НЕТ предполагал, что речь идет именно о Карандееве.

Позже Карандеев подтвердил, что ему предъявлено подозрение.

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