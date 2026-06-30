Ексочільника Мінкульту Карандєєва відправили під нічний домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід колишньому т.в.о. міністра культури Ростиславу Карандєєву у справі щодо сприяння незаконному перетину державного кордону.

Про це Суспільному повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через музичні гастролі як схему виїзду за кордон ексочільнику Мінкульту повідомили про підозру. Цензор.НЕТ припускав, що мова саме про Карандєєва.

Пізніше Карандєєв підтвердив, що отримав підозру.

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