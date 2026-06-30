Ексочільника Мінкульту Карандєєва відправили під нічний домашній арешт
Суд обрав запобіжний захід колишньому т.в.о. міністра культури Ростиславу Карандєєву у справі щодо сприяння незаконному перетину державного кордону.
Про це Суспільному повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що через музичні гастролі як схему виїзду за кордон ексочільнику Мінкульту повідомили про підозру. Цензор.НЕТ припускав, що мова саме про Карандєєва.
Пізніше Карандєєв підтвердив, що отримав підозру.
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