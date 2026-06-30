Дания объявила о 30-м пакете военной помощи Украине на сумму 590 млн евро
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 4,4 миллиарда крон, что составляет примерно 590 млн евро.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Дании, на которое ссылается Цензор.НЕТ.
Что входит в новый пакет помощи
Правительство Дании представило детали пакета комитету по вопросам внешней политики. В него входят дополнительные поставки боеприпасов, вооружения и другого военного снаряжения. Также предусмотрено финансирование учений для украинских военных.
Из общей суммы около 1,3 миллиарда крон направляется на так называемую "датскую модель". Она позволяет финансировать закупки в украинской оборонной промышленности.
Отдельно выделены средства на артиллерийские боеприпасы большой дальности.
"Дания непоколебимо поддерживает Украину. Борьба Украины за свободу — это также борьба Европы, и мы не можем позволить себе подвести украинцев именно сейчас, когда это имеет наибольшее значение", — говорится в сообщении Минобороны Дании.
Позиция Дании и дальнейшая поддержка
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется, но это не повод сокращать помощь.
"Сейчас на поле боя в Украине наблюдается новая динамика. Это не означает, что мы можем просто расслабиться. Наоборот, мы должны сохранить поддержку Украины и усилить давление на Россию, чтобы укрепить переговорную позицию Украины", — заявил он.
По словам Расмуссена, Дания остается одним из ключевых партнеров Украины. С 2022 года страна предоставила военную помощь на сумму около 76,8 миллиарда крон, что превышает 10 миллиардов евро.
Он добавил, что поддержка Украины будет продолжаться и в дальнейшем.
- Накануне он посетил Киев, где обсудил с президентом Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере обороны и новые форматы помощи. Отдельно обсуждался вопрос создания совместной антибаллистической системы с участием Украины и европейских партнеров.
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