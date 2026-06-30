Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на 590 млн євро

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 4,4 мільярда крон, що становить приблизно 590 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Данії на який посилається Цензор.НЕТ.

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Що входить до нового пакету допомоги

Уряд Данії представив деталі пакета комітету з питань зовнішньої політики. До нього входять додаткові поставки боєприпасів, озброєння та іншого військового спорядження. Також передбачено фінансування навчань для українських військових.

Із загальної суми близько 1,3 мільярда крон спрямовують на так звану "данську модель". Вона дозволяє фінансувати закупівлі в української оборонної промисловості.

Окремо виділено кошти на артилерійські боєприпаси великої дальності.

"Данія непохитно підтримує Україну. Боротьба України за свободу це також боротьба Європи і ми не можемо дозволити собі підвести українців саме зараз коли це має найбільше значення", - йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

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Позиція Данії та подальша підтримка

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що ситуація на полі бою змінюється, але це не привід зменшувати допомогу.

"Зараз на полі бою в Україні спостерігається нова динаміка. Це не означає що ми можемо просто розслабитися. Навпаки ми маємо зберегти підтримку України та посилити тиск на Росію щоб зміцнити переговорну позицію України", - заявив він.

За словами Расмуссена, Данія залишається одним із ключових партнерів України. З 2022 року країна надала військову допомогу на суму близько 76,8 мільярда крон, що перевищує 10 мільярдів євро.

Він додав, що підтримка України триватиме і надалі.

Напередодні він відвідав Київ, де обговорив із президентом Володимиром Зеленським співпрацю у сфері оборони та нові формати допомоги. Окремо обговорювалося питання створення спільної антибалістичної системи за участю України та європейських партнерів.

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