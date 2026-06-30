С начала суток произошло 203 боевых столкновения, ВСУ отразили 25 атак врага на Покровском направлении, — Генштаб
Всего с начала этих суток, 30 июня, на передовой произошло 203 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы
Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6097 дронов-камикадзе и осуществил 2200 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано пять боевых столкновений, четыре из которых еще продолжаются. Враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону Малой Вовчей, Хатнего и в районе Старицы, Артильного.
На Купянском направлении сегодня враг совершил четыре штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка, а также в направлении Петропавловки и Кившаровки.
Боевые действия на востоке
Шесть попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Озерное, Боровая, Новоселовка. Одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка и в районе Ризниковки. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе Малиновки.
- На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка, еще два боевых столкновения продолжаются.
- Всего враг совершил 25 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Гришино, Новониколаевка, Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное и в сторону Сергеевки, Белицкого.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов и 10 – ранены; уничтожен склад боеприпасов, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены три артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 152 беспилотных летательных аппарата различных типов.
Обстановка на юге
На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Терново, Калиновское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Доброполье, Воздвижовка, Староукраинка, Цветково и Чаривное. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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