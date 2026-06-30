Від початку доби відбулося 203 боєзіткнення, ЗСУ відбили 25 атак ворога на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби, 30 червня, на передовій відбулося 203 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Російські обстріли

Противник здійснив 51 авіаційний удар, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснив 2200 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано п'ять бойових зіткнень, з яких чотири ще тривають. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього та в районі Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки.

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Бойові дії на сході

Шість спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне, Борова, Новоселівка. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка, ще два боєзіткнення тривають.

Усього 25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне та в бік Сергіївки, Білицького.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 38 окупантів та 10 – поранено; знищено склад боєприпасів, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 152 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Обстановка на півдні

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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