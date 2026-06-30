Польша обсуждает с Украиной передачу дронных технологий в рамках SAFE
Индустрия дронов
Польша продолжает переговоры с Украиной о получении современных дронных технологий в рамках европейского механизма SAFE.
Об этом заявила на пресс-конференции после заседания правительства РП новоназначенная заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl.
Переговоры о дронах и позиция Польши
В то же время заместитель министра национальной обороны Польши заявила, что Варшава не передала Украине остальные истребители МиГ-29. По ее словам, причиной стало то, что Украина не согласилась предоставить в обмен дронные технологии.
"Это не означает, что мы не ведем переговоры с Украиной о передаче дронных технологий, и это в рамках механизма SAFE. Еще раз подчеркиваю: в рамках SAFE мы не передаем Украине никаких средств. То, о чем мы говорим, — это получение самых современных технологий в сфере беспилотников", — подчеркнула Собковяк-Чарнецкая.
Что известно о программе SAFE и условиях сотрудничества
Программа SAFE предусматривает масштабные инвестиции в оборонную сферу. 8 мая в Варшаве было подписано соглашение на сумму 180 млрд злотых.
Этот механизм позволяет странам ЕС увеличивать расходы на оборону за счет совместных закупок. К нему могут присоединиться Украина, страны-кандидаты и партнеры ЕС.
SAFE также дает возможность заключать взаимовыгодные соглашения об участии оборонной промышленности в совместных проектах.
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