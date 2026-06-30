Польща обговорює з Україною передачу дронових технологій у межах SAFE
Індустрія дронів
Польща продовжує переговори з Україною щодо отримання сучасних дронових технологій у межах європейського механізму SAFE.
Про це заявила на пресконференції після засідання уряду РП новпризначена заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl.
Переговори про дрони та позиція Польщі
Водночас заступниця міністра національної оборони Польщі заявила, що Варшава не передала Україні решту винищувачів МіГ-29. За її словами, причиною стало те, що Україна не погодилася надати взамін дронові технології.
"Це не означає, що ми не ведемо переговорів з Україною про передачу дронових технологій, і це в межах механізму SAFE. Ще раз наголошую у рамках SAFE ми не передаємо Україні жодних коштів. Те про що ми говоримо - це отримання найсучасніших технологій у сфері безпілотників", - наголосила Собковяк-Чарнецька.
Що відомо про програму SAFE та умови співпраці
Програма SAFE передбачає масштабні оборонні інвестиції. У Варшаві 8 травня підписали угоду на суму 180 млрд злотих.
Цей механізм дозволяє країнам ЄС збільшувати витрати на оборону через спільні закупівлі. До нього можуть долучатися Україна, країни-кандидати та партнери ЄС.
SAFE також дає можливість укладати взаємовигідні угоди для участі оборонної промисловості у спільних проєктах.
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