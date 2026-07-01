Сырский об увольнении части военных осенью: Реалистично, но есть много ограничений

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что увольнение военнослужащих не должно повлиять на боеспособность армии.

Об этом он заявил в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ранее в Минобороны анонсировали постепенное увольнение со службы военных, которые дольше всех прослужили в армии.

"Эти реформы задумываются так, чтобы всё было реалистично. Учет всех тех особенностей или проблемных вопросов, которые могут возникнуть при внедрении этой реформы, сохранение необходимого уровня боеспособности наших Вооруженных Сил, потому что будут увольняться наиболее подготовленные военнослужащие. И обеспечение адекватного пополнения подготовленным личным составом новых ротаций и новых формирований", - пояснил главнокомандующий.

Кроме того, по словам Сырского, обсуждаются и вопросы социальной справедливости. На данный момент уже подготовлены соответствующие предложения.

"Я вижу, что это реально, просто там есть много ограничений, касающихся наших возможностей по мобилизации. И это нужно учитывать — сколько мы можем мобилизовать для обеспечения тех или иных категорий, которые будут увольняться. Поэтому именно здесь будут определенные ограничения", - добавил он.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

В Минобороны разработают специальный "калькулятор", с помощью которого каждый военнослужащий сможет рассчитать срок своего увольнения со службы.

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