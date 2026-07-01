Сирський про звільнення частини військових восени: Реалістично, але є багато обмежень

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що звільнення військових не має позначитися на боєздатності армії.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Раніше у Міноборони анонсували поступове звільнення зі служби військових, які найдшовше перебували у війську.

"Ті реформи задумуються, щоб все було реалістично. Врахування всіх тих особливостей чи проблемних питань, які можуть виникнути при впровадженні цієї реформи, збереження необхідного рівня боєздатності наших Збройних Сил, тому що будуть звільнятися найбільш підготовлені військовослужбовці. І забезпечення адекватного поповнення підготовленим особовим складом нових ротацій і нових формацій", - пояснив головнокомандувач.

Також, за словами Сирського, обговорюються і питання соціальної справедливості. Наразі вже підготовлено відповідні пропозиції.

"Я бачу, що це реалістично, просто там є багато обмежень, які стосуються наших можливостей з мобілізації. І це треба враховувати - скільки ми можемо мобілізувати для забезпечення тих чи інших категорій, які будуть звільнятися. Тому якраз тут будуть певні обмеження", - додав він.

Також читайте: Ретранслятори на території Білорусі ще не демонтовані, - Сирський

Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

У Міноборони розроблять спеціальний "калькулятор", за допомогою якого кожен військових зможе вирахувати час свого звільнення зі служби.

Також читайте: Від початку 2026 року Сили оборони деокупували понад 670 кв. км території України, - Сирський