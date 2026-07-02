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Новости Ракетная атака на Киев
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Группы крылатых ракет приближаются к Киеву, - Воздушные силы

РФ модернизировала ракету "Калибр": появились кассетные боеприпасы

В настоящее время противник продолжает наносить ракетные удары по Киеву. Также были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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По данным ВВС, группы крылатых ракет двигались через юг Черниговской области в направлении Киева.

"Группы крылатых ракет приближаются к Киеву с востока", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

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Автор: 

Киев (26549) обстрел (33464)
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Топ комментарии
+6
По-моему уже настал момент нацелить украиснкие дроны и ракеты на кремль, оружейную палату и мавзолей, Рублевку, Барвиху и Патриаршие, и не забыть о мацква-сити. Теперь это уже не красные линиии.
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02.07.2026 03:32 Ответить
+4
Рузкіе не заспокояться НІКОЛИ поки існуватимуть - бо їм приниження і знищення нас додає "велічіе", на їх думку вони так "ставят запад на место".

Єдиний шанс не вмерти нам всім - знищити масово їх цивільних. На свою армію їх пофіг і на втрати теж
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02.07.2026 03:11 Ответить
+1
и не забыть о мацква-сити - нічого не дасть крім 2 вибитих вікон
на кремль - так само + це типу культурна памятка і всі в Ес почнуть казати що ми варвари
оружейную палату и мавзолей, Рублевку, Барвиху и Патриаршие - ні про шо.

Удари по бензину - оце було ідеальне рішення. Треба бити по ТЕС, ГЕС, їжі, логістиці і тд
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02.07.2026 03:51 Ответить

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