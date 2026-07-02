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Группы крылатых ракет приближаются к Киеву, - Воздушные силы
В настоящее время противник продолжает наносить ракетные удары по Киеву. Также были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
По данным ВВС, группы крылатых ракет двигались через юг Черниговской области в направлении Киева.
"Группы крылатых ракет приближаются к Киеву с востока", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Киев подвергся комбинированной атаке вражеской баллистики и БПЛА, враг продолжает осуществлять пуски ракет.
- Позже стало известно о частичном разрушении медучреждения в Шевченковском районе, ранены медики, один из них в тяжелом состоянии.
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Єдиний шанс не вмерти нам всім - знищити масово їх цивільних. На свою армію їх пофіг і на втрати теж
на кремль - так само + це типу культурна памятка і всі в Ес почнуть казати що ми варвари
оружейную палату и мавзолей, Рублевку, Барвиху и Патриаршие - ні про шо.
Удари по бензину - оце було ідеальне рішення. Треба бити по ТЕС, ГЕС, їжі, логістиці і тд