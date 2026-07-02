Группы крылатых ракет приближаются к Киеву, - Воздушные силы

В настоящее время противник продолжает наносить ракетные удары по Киеву. Также были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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По данным ВВС, группы крылатых ракет двигались через юг Черниговской области в направлении Киева.

"Группы крылатых ракет приближаются к Киеву с востока", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Киев подвергся комбинированной атаке вражеской баллистики и БПЛА, враг продолжает осуществлять пуски ракет.

Позже стало известно о частичном разрушении медучреждения в Шевченковском районе, ранены медики, один из них в тяжелом состоянии.

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