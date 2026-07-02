УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5407 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака на Київ
2 080 15

Групи крилатих ракет наближаються до Києва, - Повітряні сили

РФ модернізувала ракету Калібр: є касетні боєприпаси

Ворог наразі продовжує атакувати Київ балістикою. Також було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними ПС, групи крилатих ракет рухалися через південь Чернігівщини у напрямку Києва.

"Групи крилатих ракет наближаються до Києва зі сходу", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Горить дах багатоповерхівки у Голосієвському районі, у Деснянському - руйнування в будинку, заблоковано людей

Оновлена інформація

"Крилата ракета через південь Чернігівщини у напрямку Києва", - інформують Повітряні сили о 3.22.

"Ще крилата ракета через південь Чернігівщини у напрямку Києва", - додали в ПС.

Що передувало?

Також читайте: Ворог ударив по Слобідському району Харкова, - Терехов

Автор: 

Київ (20982) обстріл (34817)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
По-моему уже настал момент нацелить украиснкие дроны и ракеты на кремль, оружейную палату и мавзолей, Рублевку, Барвиху и Патриаршие, и не забыть о мацква-сити. Теперь это уже не красные линиии.
показати весь коментар
02.07.2026 03:32 Відповісти
+2
Рузкіе не заспокояться НІКОЛИ поки існуватимуть - бо їм приниження і знищення нас додає "велічіе", на їх думку вони так "ставят запад на место".

Єдиний шанс не вмерти нам всім - знищити масово їх цивільних. На свою армію їх пофіг і на втрати теж
показати весь коментар
02.07.2026 03:11 Відповісти

Завантаження...

 
 