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Групи крилатих ракет наближаються до Києва, - Повітряні сили
Ворог наразі продовжує атакувати Київ балістикою. Також було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
За даними ПС, групи крилатих ракет рухалися через південь Чернігівщини у напрямку Києва.
"Групи крилатих ракет наближаються до Києва зі сходу", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
"Крилата ракета через південь Чернігівщини у напрямку Києва", - інформують Повітряні сили о 3.22.
"Ще крилата ракета через південь Чернігівщини у напрямку Києва", - додали в ПС.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет.
- Пізніше стало відомо про часткове руйнування медзакладу у Шевченківському районі, поранено медиків, один у важкому стані.
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