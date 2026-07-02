Групи крилатих ракет наближаються до Києва, - Повітряні сили

Ворог наразі продовжує атакувати Київ балістикою. Також було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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За даними ПС, групи крилатих ракет рухалися через південь Чернігівщини у напрямку Києва.

"Групи крилатих ракет наближаються до Києва зі сходу", - йдеться у повідомленні.

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Оновлена інформація

"Крилата ракета через південь Чернігівщини у напрямку Києва", - інформують Повітряні сили о 3.22.

"Ще крилата ракета через південь Чернігівщини у напрямку Києва", - додали в ПС.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет.

Пізніше стало відомо про часткове руйнування медзакладу у Шевченківському районі, поранено медиків, один у важкому стані.

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