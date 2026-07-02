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Ракетная атака РФ на Киев: один человек погиб, 11 ранены
В результате комбинированной атаки РФ на Киев, к сожалению, погиб человек.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате вражеской атаки погиб один человек", - отметил он.
Как, в свою очередь, сообщает мэр столицы Виталий Кличко, уже известно о 11 раненых в Киеве.
"Все они находятся в стационарах киевских больниц", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Киев подвергся комбинированной атаке вражеской баллистики и БПЛА, враг продолжает осуществлять пуски ракет.
- Позже стало известно о частичном разрушении медицинского учреждения в Шевченковском районе, ранены медики, один из них в тяжелом состоянии.
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