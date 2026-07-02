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Новости Ракетная атака на Киев
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Ракетная атака РФ на Киев: один человек погиб, 11 ранены

свічка

В результате комбинированной атаки РФ на Киев, к сожалению, погиб человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"К сожалению, в результате вражеской атаки погиб один человек", - отметил он.

Как, в свою очередь, сообщает мэр столицы Виталий Кличко, уже известно о 11 раненых в Киеве.

"Все они находятся в стационарах киевских больниц", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

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Киев (26549) обстрел (33464) жертвы (2266)
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Топ комментарии
+10
Бляха, дяка ППО!!! Щира!! В моєму будинку у сусідів вікна до @бенів повиносило..і це тільки уламки!! Зате, всі живі! Правда, всі чорні від пилюки, кішки смикаються, але неушкоджені!

Ще раз, щира дяка ППО!
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02.07.2026 05:07 Ответить
+7
ніде. КВНщик НЕ МОЖЕ ФІЗИЧНО побудувати виробництво. Його сфера - шапіто. Записати відео, вернути демонстративно орден і тд - це його, а от тисячі ракет - не його
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02.07.2026 05:02 Ответить
+6
А де ж наші ракети по москві,наш недопрезидент вже кілька років щось обіцяє,а толку ніякого,зате пиляти бюджет в нього виходить добре
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02.07.2026 04:20 Ответить

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