Ракетная атака РФ на Киев: один человек погиб, 11 ранены

В результате комбинированной атаки РФ на Киев, к сожалению, погиб человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"К сожалению, в результате вражеской атаки погиб один человек", - отметил он.

Как, в свою очередь, сообщает мэр столицы Виталий Кличко, уже известно о 11 раненых в Киеве.

"Все они находятся в стационарах киевских больниц", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Киев подвергся комбинированной атаке вражеской баллистики и БПЛА, враг продолжает осуществлять пуски ракет.

Позже стало известно о частичном разрушении медицинского учреждения в Шевченковском районе, ранены медики, один из них в тяжелом состоянии.

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