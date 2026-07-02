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Ракетна атака РФ на Київ: загинула людина, 11 поранених
Внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ, на жаль, загинула людина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина", - зазначив він.
Як своєю чергою інформує мер столиці Віталій Кличко, уже відомо про 11 поранених в Києві.
"Всі вони перебувають в стаціонарах київських лікарень", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет.
- Пізніше стало відомо про часткове руйнування медзакладу у Шевченківському районі, поранено медиків, один у важкому стані.
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