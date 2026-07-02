Ракетна атака РФ на Київ: загинула людина, 11 поранених

Внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ, на жаль, загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина", - зазначив він.

Як своєю чергою інформує мер столиці Віталій Кличко, уже відомо про 11 поранених в Києві.

"Всі вони перебувають в стаціонарах київських лікарень", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горить дах багатоповерхівки у Голосієвському районі, у Деснянському - руйнування в будинку, заблоковано людей (оновлено)

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет.

Пізніше стало відомо про часткове руйнування медзакладу у Шевченківському районі, поранено медиків, один у важкому стані.

Також читайте: Ворог ударив по Слобідському району Харкова, - Терехов