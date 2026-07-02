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Новини Ракетна атака на Київ
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Ракетна атака РФ на Київ: загинула людина, 11 поранених

свічка

Внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ, на жаль, загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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"На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина", - зазначив він.

Як своєю чергою інформує мер столиці Віталій Кличко, уже відомо про 11 поранених в Києві.

"Всі вони перебувають в стаціонарах київських лікарень", - йдеться у повідомленні.

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Київ (20982) обстріл (34817) жертви (2004)
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