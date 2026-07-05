Шесть человек, в том числе четверо полицейских, ранены в результате российских обстрелов Херсонской области

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов Херсонской области из артиллерии, минометов и танков, наносили удары с помощью FPV-дронов и ударных беспилотников, а также осуществляли сбросы с БПЛА.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

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Подвергшиеся атаке населенные пункты

Так, под вражеским огнем находились Херсон, Антоновка, Берислав, Белозерка, Брускинское, Велетенское, Дарьевка, Днепровское, Зеленовка, Зимовник, Ингулец, Кизомыс, Камышаны, Никольское, Новодмитровка, Александровка, Раковка, Разлив, Ромашково, Садовое, Софиевка, Станислав, Тараса Шевченко, Томина Балка, Широкая Балка, Казацкое, Веселое.



В результате российских атак повреждены шесть частных и три многоквартирных дома, столовая предприятия, здание детского сада, служебный полицейский и гражданский автомобили.

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Раненые и повреждения

В Белозерке в результате артиллерийского обстрела ранение получила 65-летняя местная жительница. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и госпитализировали.

Позже, в середине дня, российские военные осуществили танковый обстрел населенного пункта, в ходе которого повредили служебный автомобиль полиции. Четверо полицейских получили контузии.

В Херсоне FPV-дрон атаковал жилой квартал. В результате взрыва повреждены два многоквартирных дома, а 29-летний мужчина получил осколочные ранения спины. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

С помощью FPV-дронов и беспилотников типа "Молния" враг повредил частные дома в Ингульце, Дарьевке и Зеленовке.

В Брускинском в результате атаки российского БПЛА повреждено здание детского сада.

В Херсоне зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в результате чего транспортное средство получило повреждения.

В поселке Тараса Шевченко в результате атаки FPV-дрона повреждено хозяйственное сооружение.

По Станиславской громаде враг наносил удары FPV-дронами, ударными беспилотниками и применял РСЗО.

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Раненые во время предыдущих обстрелов

Сообщается, что за медицинской помощью обратились четверо гражданских лиц, пострадавших в результате вражеских атак в предыдущие дни.

В больницу доставили 66-летнего жителя Новокаирова, получившего ранение во время атаки дрона 3 июля.

Также к медикам обратились 65-летняя и 70-летний жители Камышан, пострадавшие в результате артиллерийского обстрела.

70-летний житель Херсона, получивший травмы во время атаки дрона.

А также 49-летняя жительница Херсона, получившая ранения в результате российского авиаудара 26 июня.

У пострадавших диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения и острые стрессовые реакции.

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