Шестеро людей, зокрема четверо поліцейських, поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів Херсонської області з артилерії, мінометів, танків, атакували FPV-дронами, ударними безпілотниками, а також здійснювали скиди з БпЛА.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Так, під ворожим вогнем перебували Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Брускинське, Велетенське, Дар’ївка, Дніпровське, Зеленівка, Зимівник, Інгулець, Кізомис, Комишани, Микільське, Новодмитрівка, Олександрівка, Раківка, Розлив, Ромашкове, Садове, Софіївка, Станіслав, Тараса Шевченка, Томина Балка, Широка Балка, Козацьке, Веселе.



Внаслідок російських атак пошкоджено шість приватних і три багатоквартирні будинки, їдальню підприємства, будівлю дитячого садка, службовий поліцейський та цивільний автомобілі.

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Поранені та пошкодження

У Білозерці внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала 65-річна місцева жителька. Жінка самостійно звернулася до лікарні, в неї діагностували струс головного мозку та госпіталізували.

Пізніше посеред дня російські військові здійснили танковий обстріл населеного пункту, під час якого пошкодили службовий автомобіль поліції. Четверо поліцейських зазнали контузій.

У Херсоні FPV-дрон атакував житловий квартал. Внаслідок вибуху пошкоджено два багатоквартирні будинки, а 29-річний чоловік дістав осколкові поранення спини. Постраждалого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

FPV-дронами та безпілотниками типу "Молнія" ворог пошкодив приватні будинки в Інгульці, Дар'ївці та Зеленівці.

У Брускинському внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено будівлю дитячого садка.

У Херсоні зафіксовано атаку FPV-дрона на цивільний автомобіль, внаслідок чого транспортний засіб зазнав пошкоджень.

У селищі Тараса Шевченка внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено господарську споруду.

По Станіславській громаді ворог бив FPV-дронами, ударними безпілотниками та застосовував РСЗВ.

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Поранені під час попередніх обстрілів

Повідомляється, що по медичну допомогу звернулися четверо цивільних, які постраждали внаслідок ворожих атак у попередні дні.

До лікарні доставили 66-річного жителя Новокаїрів, який дістав поранення під час атаки дрона 3 липня.

Також до медиків звернулися 65-річна та 70-річний жителі Комишан, які постраждали внаслідок артилерійського обстрілу.

70-річний житель Херсона, травмований під час атаки дрона.

А також 49-річна херсонка, яка дістала поранень унаслідок російського авіаудару 26-го червня.

У потерпілих діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, осколкові поранення й гострі реакції на стрес.

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