Польша рассекретит данные обо всей военной помощи Украине и расследует утечку государственной тайны, - Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить данные о военной помощи Украине за 2022–2026 годы. Кроме того, польская Служба военной контрразведки расследует случай разглашения государственной тайны.

Об этом Косиняк-Камыш написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Объемы помощи Украине будут рассекречены

По его словам, соответствующее решение он принял после консультации с премьер-министром Дональдом Туском.

Косиняк-Камыш отметил, что процесс передачи техники Украине начало предыдущее правительство во главе с тогдашним министром обороны Мариушем Блащаком. О каждой передаче информировали президента — сейчас Кароля Навроцкого, ранее — Анджея Дуду.

Расследование утечки конфиденциальной информации

Кроме того, глава Минобороны Польши поручил Службе военной контрразведки (SKW) расследовать, кто умышленно пытался раскрыть государственную тайну.

"Мы действуем в условиях войны у наших границ, и любые действия, противоречащие государственным интересам Польши, ставят под угрозу безопасность польских граждан — господин Блащак, вы уже однажды это сделали. За это мы привлечём к ответственности всех, независимо от иммунитетов. Во всех своих действиях я всегда руководствуюсь интересами безопасности польских граждан", — добавил Косиняк-Камыш.

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Что этому предшествовало?

Заявление главы Минобороны Польши прозвучало после того, как сопредседатель ультраправой и антиукраинской партии Польши "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

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