Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні та розслідуватиме розкриття держтаємниці, - Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити дані про військову допомогу Україні за 2022–2026 роки. Також польська Служба військової контррозвідки розслідуватиме розкриття державної таємниці.
Про це Косіняк-Камиш написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Обсяги допомоги Україні розсекретять
За його словами, відповідне рішення він ухвалив після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском.
Косіняк-Камиш зазначив, що процес передачі техніки Україні розпочав попередній уряд на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушом Блащаком. Про кожну передачу інформували президента - нині Кароля Навроцьког, раніше - Анджея Дуду.
Розслідування розкриття чутливої інформації
Крім того, глава Міноборони Польщі доручив Службі військової контррозвідки (SKW) розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю.
"Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і будь-які дії проти польського державного інтересу ставлять під загрозу безпеку польських громадян — пане Блащак, ви вже одного разу це зробили. За це ми притягнемо до відповідальності всіх, незалежно від імунітетів. У всіх своїх діях я завжди керуюся інтересами безпеки польських громадян", - додав Косіняк-Камиш.
Що передувало?
Заява глави Міноборони Польщі пролунала після того, як співголова ультраправої й антиукраїнської партії Польщі "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.
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