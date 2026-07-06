На фронте произошло 214 боевых столкновений: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 214 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес один ракетный удар, применив 68 ракет, совершил 62 авиационных удара с применением 179 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5733 дрона-камикадзе и совершил 2208 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с противником, два из которых продолжаются до сих пор. Противник совершил 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Старицы и в сторону населенных пунктов Волоховка, Избицкое, Чайковка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении враг на данный момент не проводил наступательных действий.
Бои на востоке
Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Ямполя, Надежды, Новоселовки и в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное, Диброва. Еще три боевых столкновения продолжаются в настоящее время.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвигаться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного.
На Краматорском направлении наступательных действий российских захватчиков не зафиксировано.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, а также в направлении Степановки, Торецкого, Кучерова Яра и Вольного. Еще одно боевое столкновение продолжается.
32 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка и Новоподогородное.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 16 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники, один пункт управления БПЛА. Повреждено четыре артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники противника и 94 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 239 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг четыре раза наносил удары в районах Александрограда, Тернового и Калиновского.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Цветково и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперёд в направлении Лукьяновского и в районе Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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