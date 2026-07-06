На фронте произошло 214 боевых столкновений: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 214 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар, применив 68 ракет, совершил 62 авиационных удара с применением 179 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5733 дрона-камикадзе и совершил 2208 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с противником, два из которых продолжаются до сих пор. Противник совершил 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы.

Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Старицы и в сторону населенных пунктов Волоховка, Избицкое, Чайковка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг на данный момент не проводил наступательных действий.

Смотрите также: Пилоты истребителей уничтожили пункт базирования российских операторов БПЛА прямым попаданием авиабомбы. ВИДЕО

Бои на востоке

Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Ямполя, Надежды, Новоселовки и в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное, Диброва. Еще три боевых столкновения продолжаются в настоящее время.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвигаться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий российских захватчиков не зафиксировано.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, а также в направлении Степановки, Торецкого, Кучерова Яра и Вольного. Еще одно боевое столкновение продолжается.

32 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка и Новоподогородное.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 16 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники, один пункт управления БПЛА. Повреждено четыре артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники противника и 94 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 239 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза наносил удары в районах Александрограда, Тернового и Калиновского.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 411 050 человек (+1 420 за сутки), 12 088 танков, 45 451 артиллерийская система, 24 894 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Цветково и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперёд в направлении Лукьяновского и в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: Последний из 11 крупнейших производителей бензина в России: поражен Омский НПЗ, — Генштаб ВСУ