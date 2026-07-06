На фронті відбулося 214 боєзіткнень: найбільше боїв на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 214 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, здійснив 62 авіаційні удари із застосуванням 179 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5733 дронів-камікадзе та здійснив 2208 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з противником, два з яких досі тривають. Противник здійснив 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи.

Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбицьке, Чайківка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

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Бої на сході

Одинадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Ямполя, Надії, Новоселівки та у бік населених пунктів Борова, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне, Діброва. Ще три боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій російських загарбників не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, та в бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру й Вільного. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

32 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Василівка, Сергіївка й Новопідгородне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупанти та 16 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА. Пошкоджено чотири артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки противника та 94 укриття особового складу. Знищено або подавлено 239 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Олександрограда, Тернового та Калинівського.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Цвіткове та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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