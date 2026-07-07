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Новости Удары по логистике РФ
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"Middle strike" в июне: Силы обороны поразили 15 мостов, ПВО и штабы РФ, - Минобороны

міст

В июне 2026 года Силы обороны Украины продолжили системную кампанию по нанесению ударов по оперативному тылу противника с помощью средств средней дальности (middle strike). В частности, защитники сосредоточились на ударах по мостам, которые враг использует для переброски техники, боеприпасов и живой силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Уничтожение логистики, складов, штабов, систем ПВО и других компонентов наступательной активности России средствами middle strike направлено на реализацию оборонной стратегии Украины, в частности на остановку врага на суше", - отмечается в сообщении.

Министерство обороны Украины рассказывает о главных результатах "мидлстрайка" в июне.

Блокируем логистику РФ: поражено 15 мостов

Среди приоритетных целей в июне была российская логистика. В течение месяца нанесены удары по 15 мостам (8 железнодорожным и 7 автомобильным) на временно оккупированных территориях:

  • Временно оккупированная территория АР Крым – 4 (Роздольное, Воинка, Владиславовка, Ички);
  • Запорожская область – 4 (Петерсгаген, Васильевка, река Корсак, Азовское);
  • Херсонская область – 3 моста (Ставки, Генический пролив, Чонгар);
  • Донецкая область – 2 (Гранитное, Новоазовск);
  • Луганская область – 2 (река Айдар, река Луганчик).

Мосты являются важными артериями российской военной логистики.

мост

Последствия поражения автомобильного моста возле Раздольного в Крыму

Целенаправленное и систематическое выведение из строя мостовой инфраструктуры на ключевых логистических маршрутах изолирует отдельные участки фронта, затрудняет или делает невозможным оперативное пополнение резервов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилоты истребителей Су-27 уничтожили мост, по которому оккупанты перебрасывали технику и штурмовики. ВИДЕО

Ослепляем ПВО России: поражено 9 объектов

В течение июня было поражено в общей сложности 9 объектов противовоздушной обороны и связанной с ней радиолокационной инфраструктуры:

  • 4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" (Видное, ВОТ АР Крым, район Керченского пролива (две единицы), Феодосия, Долинское (Запорожская область);
  • 3 зенитных ракетных комплекса С-400 (район Керченского пролива – две единицы вооружения и радиолокационная станция из состава ЗРК);
  • радиотехническая система ближней навигации РБСН-4Н (аэродром "Саки");
  • радиолокационная станция "Небо" (район Керчи);
  • радиолокационный комплекс "Скала-М" (район Керчи).

Эти успешные операции являются частью системной стратегии, направленной на создание "слепых зон" в системе защиты противника.

мост

Поражение ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Крыму

Уничтожение радиолокационных станций и комплексов ПВО лишает противника возможности прикрывать собственные военные объекты, а также открывает путь для дальнейших эффективных ударов Сил обороны.

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Поражение российских складов и штабов

В июне было зафиксировано более 30 поражений складов различного типа, на которых хранились:

  • материально-технические средства;
  • топливно-смазочные материалы;
  • БПЛА;
  • боеприпасы.

Кроме того, нанесены удары по более чем 40 пунктам управления БПЛА, а также по 15 командным и командно-наблюдательным пунктам.

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Минобороны (9712) мост (1042) логистика (142)
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Топ комментарии
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Це гарно. Але кошмарення москви дасть кращий результат. А там навіть торфяники досі не горять.
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07.07.2026 15:25 Ответить
+1
Запорізька область - 4 (Петерсгаген, Василівка, річка Корсак, Азовське);

Херсонська область - 3 мости (Ставки, Генічеська протока, Чонгар)

а всього навсього в 2021-22 році не треба було розміновувати Чонгар і мости .. щоб тепер героїчно звітувати про їх пошкодження + втрачений Південь
але ж Оман

кому цей Zельоний понос потрібен ? - прой.би з Вишневим та Києвом закривають засираючи етер ?
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07.07.2026 15:29 Ответить
+1
У нас теж є такі посольства. Та і взагали мова не про воздушні атаки. Газ vx на машині можна привезти до метро.
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07.07.2026 15:34 Ответить

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