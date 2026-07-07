"Middle strike" в июне: Силы обороны поразили 15 мостов, ПВО и штабы РФ, - Минобороны
В июне 2026 года Силы обороны Украины продолжили системную кампанию по нанесению ударов по оперативному тылу противника с помощью средств средней дальности (middle strike). В частности, защитники сосредоточились на ударах по мостам, которые враг использует для переброски техники, боеприпасов и живой силы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Уничтожение логистики, складов, штабов, систем ПВО и других компонентов наступательной активности России средствами middle strike направлено на реализацию оборонной стратегии Украины, в частности на остановку врага на суше", - отмечается в сообщении.
Министерство обороны Украины рассказывает о главных результатах "мидлстрайка" в июне.
Блокируем логистику РФ: поражено 15 мостов
Среди приоритетных целей в июне была российская логистика. В течение месяца нанесены удары по 15 мостам (8 железнодорожным и 7 автомобильным) на временно оккупированных территориях:
- Временно оккупированная территория АР Крым – 4 (Роздольное, Воинка, Владиславовка, Ички);
- Запорожская область – 4 (Петерсгаген, Васильевка, река Корсак, Азовское);
- Херсонская область – 3 моста (Ставки, Генический пролив, Чонгар);
- Донецкая область – 2 (Гранитное, Новоазовск);
- Луганская область – 2 (река Айдар, река Луганчик).
Мосты являются важными артериями российской военной логистики.
Последствия поражения автомобильного моста возле Раздольного в Крыму
Целенаправленное и систематическое выведение из строя мостовой инфраструктуры на ключевых логистических маршрутах изолирует отдельные участки фронта, затрудняет или делает невозможным оперативное пополнение резервов.
Ослепляем ПВО России: поражено 9 объектов
В течение июня было поражено в общей сложности 9 объектов противовоздушной обороны и связанной с ней радиолокационной инфраструктуры:
- 4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" (Видное, ВОТ АР Крым, район Керченского пролива (две единицы), Феодосия, Долинское (Запорожская область);
- 3 зенитных ракетных комплекса С-400 (район Керченского пролива – две единицы вооружения и радиолокационная станция из состава ЗРК);
- радиотехническая система ближней навигации РБСН-4Н (аэродром "Саки");
- радиолокационная станция "Небо" (район Керчи);
- радиолокационный комплекс "Скала-М" (район Керчи).
Эти успешные операции являются частью системной стратегии, направленной на создание "слепых зон" в системе защиты противника.
Поражение ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Крыму
Уничтожение радиолокационных станций и комплексов ПВО лишает противника возможности прикрывать собственные военные объекты, а также открывает путь для дальнейших эффективных ударов Сил обороны.
Поражение российских складов и штабов
В июне было зафиксировано более 30 поражений складов различного типа, на которых хранились:
- материально-технические средства;
- топливно-смазочные материалы;
- БПЛА;
- боеприпасы.
Кроме того, нанесены удары по более чем 40 пунктам управления БПЛА, а также по 15 командным и командно-наблюдательным пунктам.
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Херсонська область - 3 мости (Ставки, Генічеська протока, Чонгар)
а всього навсього в 2021-22 році не треба було розміновувати Чонгар і мости .. щоб тепер героїчно звітувати про їх пошкодження + втрачений Південь
але ж Оман
кому цей Zельоний понос потрібен ? - прой.би з Вишневим та Києвом закривають засираючи етер ?