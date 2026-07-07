Middle strike у червні: Сили оборони уразили 15 мостів, ППО та штаби РФ, - Міноборони

Сили оборони України у червні 2026 року продовжили системну кампанію ураження оперативного тилу противника засобами middle strike. Серед іншого захисники сфокусувались на ударах по мостах, які ворог використовує для перекидання техніки, боєприпасів та живої сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

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"Знищення логістики, складів, штабів, систем ППО та інших компонентів наступальної активності росії засобами мідлстрайк спрямоване на реалізацію оборонної стратегії України, зокрема зупинення ворога на землі", - зазначається в повідомленні.

Міністерство оборони України розповідає про головні результати middle strike у червні.

Блокуємо логістику рф: уражено 15 мостів

Серед пріоритетних цілей у червні була російська логістика. Упродовж місяця завдано ударів по 15 мостах (8 залізничних та 7 автомобільних) на тимчасово окупованих територіях:

ТОТ АР Крим – 4 (Роздольне, Воїнка, Владиславівка, Ічки);

Запорізька область – 4 (Петерсгаген, Василівка, річка Корсак, Азовське);

Херсонська область – 3 мости (Ставки, Генічеська протока, Чонгар);

Донецька область – 2 (Гранітне, Новоазовськ);

Луганська область – 2 (річка Айдар, річка Луганчик).

Мости є важливими артеріями російської військової логістики.

Наслідки ураження автомобільного мосту біля Роздольного у Криму

Цілеспрямоване та систематичне виведення з ладу мостової інфраструктури на ключових логістичних маршрутах ізолює окремі ділянки фронту, ускладнює або унеможливлює оперативне поповнення резервів.

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Осліплюємо ППО росії: уражено 9 обʼєктів

Протягом червня було уражено загалом 9 обʼєктів протиповітряної оборони та повʼязаної радіолокаційної інфраструктури:

4 зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" (Видне, ТОТ АР Крим, район Керченської протоки (дві одиниці), Феодосія, Долинське (Запорізька область);

3 зенітні ракетні комплекси С-400 (район Керченської протоки – дві одиниці озброєння та радіолокаційна станція зі складу ЗРК);

радіотехнічна система ближньої навігації РБСН-4Н (аеродром "Саки");

радіолокаційна станція "Небо" (район Керчі);

радіолокаційний комплекс "Скала-М" (район Керчі).

Ці успішні операції є частиною системної стратегії, спрямованої на створення "сліпих зон" у захисті ворога.

Ураження ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" у Криму

Знищення радіолокаційних станцій та комплексів ППО позбавляє противника можливості прикривати власні військові об'єкти, а також відкриває шлях для подальших ефективних ударів Сил оборони.

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Ураження російських складів та штабів

У червні було зафіксовано понад 30 уражень складів різного типу, на яких зберігалися:

матеріально-технічні засоби;

паливно-мастильні матеріали;

БпЛА;

боєприпаси.

Крім того, завдано ударів по більш ніж 40 пунктах управління БпЛА, а також 15 командних та командно-спостережних пунктів.

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