Зеленский обозначил приоритеты Украины на саммите НАТО: больше ПВО и более сильные дипломатические позиции

Главная задача Украины на саммите НАТО — получить больше систем противовоздушной обороны и укрепить свои дипломатические позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

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ПВО и дипломатия — ключевые приоритеты Украины

Президент отметил, что саммит НАТО проходит в Анкаре, и партнеры подтверждают право Украины присутствовать на этом уровне. По его словам, основная цель украинской стороны — укрепление систем противовоздушной обороны и усиление позиций на международной арене.

Также глава государства сообщил, что все запланированные на день встречи состоялись, а также были проведены дополнительные переговоры вне графика.

"Саммит НАТО в Анкаре, и, как говорят партнеры, Украина здесь по праву. Главная наша задача — больше ПВО и более сильные дипломатические позиции. Состоялись все запланированные на сегодня встречи и еще некоторые важные вне плана. Украина всегда работает над эффективным и равноправным партнерством и над защитой жизни. Благодарю каждого, кто помогает!" — написал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над равноправным партнерством с союзниками и сосредоточивается на защите жизни граждан.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО в Анкаре состоится 8 июля.

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