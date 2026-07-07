Зеленський окреслив пріоритети України на саміті НАТО: Більше ППО і сильніші дипломатичні позиції

Головне завдання України на саміті НАТО — отримати більше систем протиповітряної оборони та посилити дипломатичні позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Президента України Володимира Зеленського у Телеграмі.

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ППО та дипломатія — ключові пріоритети України

Президент зазначив, що саміт НАТО проходить в Анкарі, і партнери підтверджують право України бути присутньою на цьому рівні. За його словами, основна мета української сторони — зміцнення систем протиповітряної оборони та посилення позицій на міжнародній арені.

Також глава держави повідомив, що всі заплановані на день зустрічі відбулися, а також були проведені додаткові переговори поза графіком.

"Саміт НАТО в Анкарі, і, як кажуть партнери, Україна тут по праву. Головне наше завдання – більше ППО і більш сильні дипломатичні позиції. Відбулись усі заплановані на сьогодні зустрічі і ще деякі важливі поза планом. Україна завжди працює на дієве і рівноправне партнерство й на захист життя. Дякуємо кожному, хто допомагає!" — написав Зеленський.

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Президент підкреслив, що Україна продовжує працювати над рівноправним партнерством із союзниками та зосереджується на захисті життя громадян.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО в Анкарі відбудеться 8 липня.

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