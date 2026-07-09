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Новости Назначения в ТЦК
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Информация о назначении руководителем Закарпатского ОТЦК бывшего командира 128-й ОГШБр Лысюка не соответствует действительности, - заявление центра

Лысюк не назначен руководителем Закарпатского ОТЦК

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки опровергли распространяемую в сети информацию о том, что новым руководителем стал бывший командир 128-й ОГШБр полковник Дмитрий Лысюк.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

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"Информация, распространяемая в сети о назначении полковника Дмитрия Лысюка руководителем Закарпатского ОТЦК и СП, не соответствует действительности. Просим СМИ и граждан не распространять непроверенную и неподтвержденную информацию", — подчеркнули в ТЦК.

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Лысюк не назначен руководителем Закарпатского ОТЦК

Что предшествовало

Читайте: Это трагедия, которой можно было избежать. Расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, — Зеленский о трагедии в 128-й бригаде. ВИДЕО

Автор: 

128 отдельная горно-пехотная бригада (164) ТЦК (1200)
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