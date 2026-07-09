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Информация о назначении руководителем Закарпатского ОТЦК бывшего командира 128-й ОГШБр Лысюка не соответствует действительности, - заявление центра
В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки опровергли распространяемую в сети информацию о том, что новым руководителем стал бывший командир 128-й ОГШБр полковник Дмитрий Лысюк.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"Информация, распространяемая в сети о назначении полковника Дмитрия Лысюка руководителем Закарпатского ОТЦК и СП, не соответствует действительности. Просим СМИ и граждан не распространять непроверенную и неподтвержденную информацию", — подчеркнули в ТЦК.
Что предшествовало
- Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла трагедия — оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.
- 128-я бригада подтвердила гибель 19 воинов в результате ракетного удара РФ.
- В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, организовавших построение бойцов 128-й бригады.
- Сообщалось, что командир 128 ОГШБр Дмитрий Лысюк опоздал на награждение воинов ко Дню ракетных войск и артиллерии. Военные более получаса ждали командира, после чего рашисты нанесли удар.
- Предположительно, целью российских оккупантов был командир 128-й отдельной горностурмовой бригады Дмитрий Лысюк.
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