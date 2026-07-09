Інформація про призначення керівником Закарпатського ОТЦК екскомбрига 128 ОГШБр Лисюка не відповідає дійсності, - заява центру

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заперечили поширювану в мережі інформацію про те, що новим очільником став колишній командир 128 ОГШБр полковник Дмитро Лисюк.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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"Інформація, яка поширюється в мережі щодо призначення полковника Дмитра Лисюка очільником Закарпатського ОТЦК та СП не відповідає дійсності. Просимо медіа та громадян не поширювати неперевірену та непідтверджену інформацію", - наголосили в ТЦК.

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Що передувало

Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар РФ.

У ДБР повідомили, що Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади.

Повідомлялося, що командир 128 ОГШБр Дмитро Лисюк запізнився на нагородження воїнів до Дня ракетних військ і артилерії. Військові понад пів години чекали командира, після цього рашисти завдали удару.

Імовірно, мішенню російських окупантів був командир 128 окремої гірcько-штурмової бригади Дмитро Лисюк.

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