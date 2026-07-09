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Новини Призначення в ТЦК
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Інформація про призначення керівником Закарпатського ОТЦК екскомбрига 128 ОГШБр Лисюка не відповідає дійсності, - заява центру

Лисюка не призначено керівником Закарпатського ОТЦК

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заперечили поширювану в мережі інформацію про те, що новим очільником став колишній командир 128 ОГШБр полковник Дмитро Лисюк.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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"Інформація, яка поширюється в мережі щодо призначення полковника Дмитра Лисюка очільником Закарпатського ОТЦК та СП не відповідає дійсності. Просимо медіа та громадян не поширювати неперевірену та непідтверджену інформацію", - наголосили в ТЦК.

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Лисюка не призначено керівником Закарпатського ОТЦК

Що передувало

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Автор: 

128 окрема гірсько-піхотна бригада (161) ТЦК та СП (1255)
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