Украина передала гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений в Гане, - Минэкономики

Первый украинский агрохаб в Африке, созданный в Гане в рамках инициативы Food from Ukraine, передал гуманитарную помощь беженцам, пострадавшим от недавних наводнений в Аккре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

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Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась 8 июля при участии Посольства Украины в Республике Гана и Ghana Refugee Board. Гуманитарную акцию реализовал консорциум "Ридне" (Ridne Humanitarian Food Hub in Ghana) совместно с украинской общиной в Гане.

В гуманитарный груз вошли продукты питания и предметы первой необходимости для семей беженцев, пострадавших в результате стихийного бедствия.

Во время встречи с исполнительным секретарем Ghana Refugee Board Насибату Таахиру Сваллой временный поверенный в делах Украины в Республике Гана Иван Лукачук подчеркнул важность поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

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Он также отметил работу консорциума "Ридне" и украинской общины в Гане, которые объединились для оказания помощи пострадавшим.

По словам дипломата, украинские партнеры уже зарекомендовали себя как надежные участники гуманитарных инициатив, что открывает возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

Напомним, первый украинский агрохаб в Африке открыли в Гане в рамках гуманитарной инициативы Food from Ukraine. Он призван укреплять продовольственную безопасность региона и расширять сотрудничество Украины с африканскими странами.

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