Україна передала гуманітарну допомогу постраждалим від повеней у Гані, - Мінекономіки

Перший український агрохаб в Африці, створений у Гані в межах ініціативи Food from Ukraine, передав гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали від нещодавніх повеней в Аккрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

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Церемонія передачі гуманітарної допомоги відбулася 8 липня за участю Посольства України в Республіці Гана та Ghana Refugee Board. Гуманітарну акцію реалізував консорціум "Рідне" (Ridne Humanitarian Food Hub in Ghana) спільно з українською громадою в Гані.

До гуманітарного вантажу увійшли продукти харчування та предмети першої необхідності для сімей біженців, які постраждали внаслідок стихійного лиха.

Під час зустрічі з виконавчою секретаркою Ghana Refugee Board Насібату Таахіру Сваллою тимчасовий повірений у справах України в Республіці Гана Іван Лукачук наголосив на важливості підтримки найбільш уразливих категорій населення.

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Він також відзначив роботу консорціуму "Рідне" та української громади в Гані, які об'єдналися для допомоги постраждалим.

За словами дипломата, українські партнери вже зарекомендували себе як надійні учасники гуманітарних ініціатив, що відкриває можливості для подальшого розвитку співпраці.

Нагадаємо, перший український агрохаб в Африці відкрили у Гані в межах гуманітарної ініціативи Food from Ukraine. Він покликаний зміцнювати продовольчу безпеку регіону та розширювати співпрацю України з африканськими країнами.

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